Ballon d’or africain 2019 : duel entre Mahrez, Mané et Salah

Aujourd'hui, à un peu moins de trois semaines, la CAF a dévoilé les trois meilleurs candidats dans toutes les catégories pour les CAF Awards 2019.Les trois premiers ont été sélectionnés à la suite des votes d'une commission Technique et de Développement de la CAF et d'un panel d'experts des médias. L'accent a été mis sur les performances des candidats au cours de l'année sous revue, 2019.Il y avait également les votes d'un panel de légendes de la CAF composé d'anciens lauréats de la prestigieuse distinction individuelle dans le football africain. Les légendes ont pris part au processus de vote pour le Joueur de l'année (hommes et femmes).La phase finale du vote pour le Joueur africain de l'année chez les hommes et les femmes, ainsi que l'entraîneur homme et femme de l'année, sera faite par les entraîneurs/directeurs techniques et les capitaines des équipes nationales A des associations membres de la CAF.Par ailleurs, le Joueur Interclubs de l'Année sera choisi par les entraîneurs principaux et les capitaines des équipes en phase de poules de la saison en cours des compétitions interclubs de la CAF.Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors de la cérémonie des CAF Awards, qui se tiendra le mardi 7 janvier 2020, en Egypte, à Hurghada, à l’hôtel Citadelle Albatros Sahl Hasheesh.L'événement rendra hommage aux footballeurs et personnalités du football africain qui se sont distingués au cours de l'année 2019. Il y aura également plusieurs nouvelles catégories de prix en reconnaissance de contributions inédites au football africain.Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)Sadio Mane (Sénégal & Liverpool)Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelona)Thembi Kgatlana (Afrique du Sud & Beijing Phoenix FC)Anice Badri (Tunisie & Esperance)Tarek Hamed (Egypte & Zamalek)Youcef Belaïli (Algerie & Esperance / Ahli Jeddah)Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)Samuel Chukwueze (Nigeria & Villarreal)Victor Osimhen (Nigeria & Lille)Aliou Cisse (Sénégal - Sénégal)Djamel Belmadi (Algérie - Algeria)Moïne Chaâbani (Tunisie - Esperance)Desiree Ellis (Afrique du Sud)Thomas Dennerby (Nigeria)AlgérieMadagascarSénégalNigeriaAfrique du Sud