RDC: Bakambu se confie sur son transfert avorté au FC Barcelone

L'ancien international argentin Roberto Ayala a expliqué au journal de son pays Olé qu'il rêverait de voir Lionel Messi et Lautaro Martinez évoluer ensemble à Barcelone, afin d'améliorer les performances de l'équipe nationale.

« A l’Inter, Lautaro Martinez a beaucoup progressé »

Très brillant sous la tunique de l’Inter durant la saison 2019/2020, Lautaro Martinez est fortement pressenti pour rejoindre les rangs du FC Barcelone durant le prochain mercato.C’est le cas entre autres de Roberto Ayala, un ancien grand défenseur argentin. Pour lui, la venue de l’avant-centre intériste du côté du Nou Camp sera profitable à l’intéressé, aux Blaugrana mais aussi à la sélection argentineDans une interview à Olé, celui qui a porté à 116 reprises le maillot de son pays a la conviction que la sélection double championne du monde. « Plus ils jouent ensemble, plus ils peuvent se connaître, cela peut être un avantage , a-t-il confié. Mais, il faut d’abord voir si Lautaro joue pour Barcelone ou non parce que nous ne pouvons pas oublier que [Luis] Suarez est là. C'est une décision importante que Lautaro devra prendre. Quoi qu'il décide, on doit respecter car c’est lui qui gère sa carrière ».Tout en voulant voir Lautaro au côté du sextuple Ballon d’Or,"Lautaro est dans un club très important en ce moment et marquer des buts en Italie n'est pas facile, a indiqué l’ex-défenseur de Milan. À l'Inter, il a beaucoup grandi et a appris à gagner sa place. L'Inter lui fait beaucoup confiance, son entraîneur lui donne du pouvoir et il a trouvé un compère d’attaque qui le complète très bien. »