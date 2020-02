Baïssama Sankoh (ex-Caen) rebondit en Serie B

Les corbeaux du Tout puissant Mazembe de Lubumbashi ont pris la direction de Casablanca au Maroc ce lundi 24 février 2020 pour être reçus ce vendredi par le Raja Athletic Club de Casablanca à partir de 20h00′, heure de Kinshasa. https://t.co/9EHUp3T0G1 — congofrance (@congofrance) February 24, 2020

Vainqueur samedi sur le terrain de(1-2), lea mis le cap surau, où l'attend vendredi leen quarts de finale aller de la Ligue des Champions CAF. >> Ligue des Champions CAF: le programme des quarts de finale Pour cette première manche de la double confrontation, le coach du TPM,, a convoqué 19 joueurs, parmi lesquels ne figure pas le meneur de jeu, sanctionné au début du mois pour indiscipline. En effet, rappelé à l’ordre en décembre dernier pour son attitude jugée déplacée envers le président, "Magic Touré" s’est de nouveau illustré par un nouvel écart il y a deux semaines, et ce, en manquant un vol qui amené son équipe vers l'est de la… Un nouveau manquement grave, préjudiciable à l’équipe et punissable selon le règlement intérieur. A lire aussi >> Mputu, Asamoah, Diouf… ou les illusions perdues de joueurs de génie Il convient de rappeler que pour le reste, les cadres et les hommes clés des quintuples champions d'Afrique sont tous présents, avec en premier lieu le buteur. Le milieu de terrain, bien revenu ces derniers jours, et l’attaquant tanzanien, arrivé cet hiver, font également partie du groupe.1) Ibrahim MOUNKORO 2) Tandi MWAPE 3) Wonlo COULIBALY 4) Djos ISSAMA 5) Joseph Benson OCHAYA 6) Elvia Giovani IPAMY 7) Isaac TSHIBANGU 8) Joël BEYA 9) Kabaso CHONGO 10) Christian Koffi KOUAME 11) Jackson MULEKA 12) Rainford KALABA 13) Jean Vital OUREGA 14) Godet MASENGO 15) Sylvain GBOHOUO 16) Patou KABANGU 17) Glody LIKONZA 18) Thomas ULIMWENGU 19) Michée MIKA