Bailly priorité en défense, plus de départ que prévus… Le Mercato s’annonce fou à Lyon

L’arrière-garde rhodanienne a souvent été pointée du doigt cette saison et c’est sans surprise qu’elle fera l’objet d’un chantier cet été. Particulièrement en difficulté depuis de longs mois, Marcelo ne sera pas retenu selon L’Equipe. Le quotidien évoque deux pistes menant à Manchester United pour trouver le compère parfait à Jason Denayer : Victor Lindelöf et Eric Bailly. Mais c’est bien l’Ivoirien qui serait la priorité de l’OL, puisque le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2020, cocherait toutes les cases établies par la cellule de recrutement. Pas forcément prévu, le départ de Ferland Mendy doit toutefois être envisagé comme une option par la direction des Gones, puisque l’Atlético Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus Turin le surveilleraient de très près.C’est assez clair depuis plusieurs semaines : Tanguy Ndombele sera LA grosse vente lyonnaise dans quelques mois. L’ancien Amiénois a tapé dans l’œil des plus grands clubs depuis son arrivée entre Rhône et Saône, et dispose désormais d’un statut d’international français. Et forcément, de la valeur marchande qui va avec. L’écurie de Jean-Michel Aulas est prête à voir son milieu partir (Juventus ? PSG ? Manchester United ? Real Madrid ?) et ne s’opposera pas à un départ de Lucas Tousart en cas d’offre satisfaisante, toujours selon le quotidien. Le cas Houssem Aouar - annoncé notamment sur les tablettes de Liverpool - sera également à surveiller. Dans le sens des arrivées, L’Equipe évoque les noms de Djibril Sow (Young Boys), Ismaël Bennacer (Empoli), Edimilson Fernandes (Fiorentina/West Ham) et Valentin Rongier (Nantes).Offensivement, le chantier paraît également considérable. Non pas que Lyon ait actuellement besoin de recruter dans ce domaine, loin de là. Mais dans quelques mois, ce secteur devrait s’être considérablement amaigri. Ainsi, Nabil Fekir dispose d’un bon de sortie, ce qui ne fait plus de secret pour personne. Le journal explique que les discussions pour une prolongation n’ont toujours pas repris, malgré sa séparation avec son désormais ex-agent Jean-Pierre Bernès. Le capitaine lyonnais privilégierait un départ et l’intérêt de la Juventus lui aurait été soufflé. Si une belle offre arrivait sur le bureau de JMA, Memphis Depay devrait également aller voir ailleurs, alors que les discussions pour une prolongation de Maxwel Cornet ont échoué. L’Ivoirien a d’ailleurs récemment confié, toujours selon L’Equipe, ses intérêts à une société d’agents allemande. Concernant les possibles arrivées, seul le nom de Flavien Tait (Angers) - suivi cette saison - a pour le moment filtré.