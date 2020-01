Badri fait des sacrifices pour l'Espérance de Tunis

Le club de Bab Souika a rappelé dans un communiqué publié mercredi que Badri a présenté ses excuses au président, M.Hamdi Meddeb, et qu’il a rendu durant les trois saisons et demi passées au Parc "B" de loyaux services au club, et pris une part prépondérante à ses titres et triomphes.Par ailleurs, Al Ittihad Jeddah a revu l’indemnité de transfert à la hausse, passant de 500 à 800 mille dollars (près de 2,1 millions de dinars). L'EST considère pourtant que ce montant est toujours insuffisant par rapport à la valeur de son joueur et à ses prétentions.De son côté, Badri a fait un grand sacrifice: il a d'abord renoncé à l'agent que lui doit toujours le club sang et or et qui est de l'ordre de 900 mille dollars. Il a dû ensuite verser 200 mille dollars pour racheter le reste du contrat le liant encore à l'EST et qui va jusqu'au mois de juin 2020.En tout et pour tout, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais va gagner un total de 3 millions de dollars (8,450 millions de dinars) en deux ans et demi.A lire aussi >> Anice Badri (Espérance Tunis) rejoint l'Ittihad Djeddah (officiel)