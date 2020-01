Ba : « Mané aurait dû gagner le Ballon d'Or »

Certes admiratif de Lionel Messi, Demba Ba estime néanmoins que la stricte année 2019 de Sadio Mané était meilleure.

Selon Ba, Messi aurait gagné... même en échangeant ses stats avec Mané

Le 2 décembre dernier, Lionel Messi a été sacré Ballon d'Or pour la 6ème fois de sa carrière. Une prouesse illustrant l'incroyable domination du natif de Rosario sur son époque, aux côtés de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Malgré ce statut d'icône, Messi n'a pourtant pas fait l’unanimité cette année.. Ce dernier, finaliste de la CAN 2019 et meilleur buteur de Premier League la saison passée, avait même vu sa cote grimper en flèche à la fin de l'année civile.Pour Demba Ba, compatriote de Mané, le bilan chiffré à fait la différence. Mais pas que. L'ancien joueur de Chelsea déplore l'impact de l'image. « De nos jours, nous parlons tellement de statistiques - je pense qu’il avait les statistiques individuelles et collectives pour remporter le Ballon d’Or, a souligné Demba Ba dans des propos accordés à The Independent.. Le fait que Mané ait remporté la Ligue des champions, la Supercoupe, il a joué une saison incroyable et terminé meilleur buteur ex-aequo en Premier League, c'est fou ! Et il n'y a pas que cela, il a aussi été décisif dans tous les matches. Je pense qu'il aurait dû gagner... J'ai eu cette conversation avec beaucoup de joueurs. Ils disent 'oui, mais Messi est un meilleur joueur'. Bien sûr, tout le monde le sait ! Même Sadio; s'il vient et me dit qu'il est meilleur que Messi, je le giflerais et lui dirais 'tais-toi garçon et assieds-toi !' Mais en 2019, selon moi, il a eu une meilleure saison...".