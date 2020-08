Aymen Abdennour direction le championnat du Qatar ?

En effet, le latéral gauche de l'Espérance Sportive de Tunis a enlevé dimanche soir son 10e trophée de championnat. Les dix couronnes remportées par le capitaine sang et or sont les suivantes: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020. "A présent, nous voulons la coupe et la supercoupe de Tunisie, annonce Chammam. Il n'est pas facile de remporter autant de trophées, et cela ne peut arriver que dans un grand club comme l'Espérance de Tunis. Il y a peu de clubs au monde à avoir remporté 30 championnats. Un seul regret: que nous devions fêter cette consécration sans notre public. J'espère que la prochaine fois, nos supporters seront là, avec nous. Quoiqu'il en soit, être assuré du sacre mathématiquement à trois journées de la fin, et sans la moindre défaite nous donne un peu plus de fierté". A lire aussi >> Tunisie : L'Espérance championne pour la 30eme fois