Ayé file en Italie

À la fin du match contre l’Ouganda,

Sadio

Mané

a pris une grande décision. En effet, le numéro 10 des lions de la

Téranga

a décidé de ne plus tirer les penaltys en équipe nationale du Sénégal après les deux ratés dans la compétition.

En huitième de finale de la coupe d’Afrique des nations, le Sénégal faisait face à l’Ouganda. Les lions de la

Téranga

se sont imposés sur le score d’un but à 0. Cependant, le score pouvait être plus large si

Sadio

Mané

n’avait pas manqué un penalty. C’est le deuxième penalty raté par la star sénégalaise dans cette coupe d’Afrique des nations 2019.