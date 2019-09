Avec Benzema en une, le quotidien As dézingue Mourinho

Dans un communiqué publié le 23 septembre 2019, la Fédération Ivoirienne de Football a exprimé sa reconnaissance à Serey Dié qui vient de prendre sa retraite internationale.

COMMUNIQUE

Par une adresse rendue publique sur son compte Instagram le vendredi 13 septembre 2019 et, après en avoir discuté avec les Responsables Fédéraux, le joueur Geoffroy Serey DIE a annoncé sa décision de mettre fin à sa carrière internationale et de se mettre ainsi en retrait de la Sélection nationale A.

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et le Comité Exécutif prennent acte de cette décision et expriment toute leur reconnaissance à Geoffroy Serey DIE pour sa contribution au rayonnement du football ivoirien.

En effet, par son talent, sa fougue et sa détermination communicative, l’international Geoffroy Serey DIE a connu une riche carrière de footballeur qui l’a amené à défendre avec brio les couleurs de la Côte d’Ivoire, avec « les Eléphants », de 2013 à 2019.

Sous le maillot national, riche de ses 51 sélections, il a également porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises, participé à la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA « BRESIL 2014 » et, à trois phases finales de la CAN dont une finale jouée. Ainsi, il a eu le mérite et l’honneur de brandir le trophée continental remporté à l’issue de la CAN « Guinée Equatoriale 2015 ».

Ex-sociétaire du Stade d’Abidjan en Côte d’Ivoire, son riche palmarès en club est couronné par les titres de Vainqueur du championnat suisse avec le FC Sion (2009, 2011) et le FC Bâle (2015, 2017), ainsi que les titres de Vainqueur de la Coupe de Suisse avec le FC Sion (2009, 2011) et le FC Bâle ( 2017 ).

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (F.I.F) et son Comité Exécutif, les joueurs, l’encadrement technique, médical et administratif des Eléphants, la Grande famille du football national ainsi que la Côte d’Ivoire tout entière félicitent Geoffroy Serey DIE pour son excellent parcours sportif et partant, pour sa contribution exemplaire au rayonnement de la Côte d’Ivoire; lui réitèrent leur sincère reconnaissance et lui souhaitent une suite de carrière toute aussi performante qu’heureuse.