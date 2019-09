Avant le PSG, Neymar va rejouer avec le Brésil contre la Colombie

L’agent et femme de Mauro Icardi, Wanda Nara a expliqué que le PSG était la "pire" destination pour elle et son mari d'un point de vue familial.



"Me encantaría que Mauro juegue en Boca algún día" ⚽ Wanda expresó su deseo de que su marido viva la experiencia de jugar en la Bombonera en #Morfi 🏆 pic.twitter.com/OQnyaa4fiz

— Morfi Telefe (@MorfiTelefe) September 5, 2019

Wanda Nara : « J’avais un as dans ma manche »

Wanda Nara n’aura pas traîné pour faire parler d’elle. Précédée par une réputation sulfureuse et coutumière des déclarations tapageuses, l’agent et la femme de Mauro Icardi est revenue jeudi pour sur l’arrivée de son mari au PSG . Une première sortie publique pour elle depuis l’officialisation du prêt avec option d’achat de l’attaquant international argentin (26 ans, 8 sélections) en provenance de l’Inter Milan. Interrogée à la télévision argentine dans l’émission Morfi Telefe par sa sœur Zaira, un contexte propice aux confidences plus intimes, Wanda Nara a évoqué l’impact de ce transfert sur sa vie familiale. Et elle ne le voit pas forcément d’un bon œil. « Parmi les options que nous avions, le PSG était la pire pour moi : je dois aller et revenir avec les garçons. La Juventus Turin faisait notamment partie des intéressés , comme l’AS Rome ou l'AS Monaco. Mais Wanda Nara avait visiblement la piste Paris en tête depuis des semaines. « Si j’ai attendu jusqu’au dernier moment, c’est que j’avais un as dans ma manche », a-t-elle soufflé. Quant à son travail d’agent, qu’elle exerce seulement avec Icardi, elle ne se voit pas l’exercer avec d’autres joueurs. « Je ne pourrais pas, parce que gérer Mauro demande de l’engagement. On m’a proposé d’autres joueurs, les maris de mes amis.» C’est aussi pour lui qu’elle enchaînera les allers-retours entre Paris et Milan. Au moins pour un an.