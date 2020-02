Avant le choc contre Lyon, Angel Di Maria (PSG) annonce la couleur

L’équipe nationale du Cameroun affronte le Mozambique les 26 et 30 mars prochain, dans le cadre des 3et 4journées des éliminatoires de la CAN 2021. A l’approche de cette double confrontation, la rumeur enfle sur le possible retour en sélection nationale de Nicolas Nkoulou. Officieusement, des sources bien renseignées sont catégoriques et parlent à l’affirmative. « Nicolas Nkoulou a rencontré l’entraîneur en Italie et lui a donné son accord pour un retour en sélection. Il fait partie des joueurs qui seront définitivement convoqués pour les matchs de mars prochain », insiste une voix proche du staff technique des Lions, ayant requis l’anonymat.Or, officiellement, aucune source autorisée ne souhaite évoquer la question avec précision. « Vous vous doutez bien que si Nicolas Nkoulou doit revenir en sélection nationale, c’est le genre d’information dont la Fédération voudrait bien se réserver la primeur. Par respect pour le joueur, son club et l’entraîneur », explique un employé de la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot). Premier nom dans la liste de ses priorités, Toni Conceiçao a en effet rencontré le défenseur du FC Torino début février, en Italie. Au cours de leurs échanges apprend-on, l’entraîneur portugais a donné un certain nombre de garanties au défenseur de 29 ans. E technicien lui aurait promis, entres autres, « un statut de vice-capitaine, si ce n’est celui de capitaine ». Enfin, on parle au conditionnel.Après une tournée de prospection en Europe, le sélectionneur des Lions Indomptables, a déjà en effet établi sa liste de pré-convoqués. « Nous sommes effectivement en train de concevoir les pré-convocations ou encore convocations administratives, destinées aux clubs des joueurs susceptibles de faire partie de la liste finale des 23 », poursuit notre interlocuteur à la Fécafoot. Sans s’exprimer sur le cas Nkoulou : « je ne peux malheureusement vous donner aucun indice. Désolé ! ». Nicolas Nkoulou viendra ? Viendra pas ? Le temps nous le dira.