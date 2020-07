Autriche : C’est fini pour Valérien Ismaël à Linz

Valérien Ismaël n’est plus l’entraîneur du LASK. Le club de la ville de Linz a remercié le Français après la fin du championnat d’Autriche.

The club would like to pass all our well wishes to former head coach Valérien Ismaël and wish him good luck in his future career. We would like to express our deepest thanks for his committed and consistent hard work at the club. pic.twitter.com/j2zpWgKNM0