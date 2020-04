Côte d'Ivoire: Serge Aurier veut terminer sa carrière au PSG !

«J'ai vraiment eu très très peur !»

La pandémie dun’épargne pas le monde du football et ses acteurs. A l’image du capitaine de la Gambie Omar Colley , premier footballeur africain à être porteur authentifié du virus, ou encore la superstar argentine,le gardien international espagnol,a été testé positif au >> Dybala, Matuidi, Mangala… Les joueurs atteints par le Coronavirus ! Presque une semaine après l’officialisation de son cas, le portier de 37 ans a fait un bilan de ce qu’il a ressenti ces derniers jours, donnant des nouvelles rassurantes. L'homme aux 36 capes avec laa toutefois confié avoir vécu plusieurs jours difficiles :«Les premiers jours j’étais très fatigué après avoir éprouvé les premiers symptômes du covid-19. J'avais une fièvre, une toux sèche et un mal de tête qui ne m'a jamais quitté. J'avais cette sensation constante de fatigue», témoignedans un entretien accordé auavant d'ajouter: «La maladie est ensuite passée à la vitesse supérieure. Le moment le plus difficile a été quand je ne pouvais plus respirer, les 25 minutes où j'ai manqué d'oxygène. J'ai vraiment eu très peur quand j'ai compris que je n'avais plus d'air: c'était des minutes interminables, comme si soudain ma gorge s'était fermée,» détaille l'actuel dernier rempart d'. Finalement, après cette période d'angoisse, l'expérimenté gardien espagnol a remonté la pente. «Aujourd'hui je suis en train de gagner la bataille contre la maladie, rassure-t-il. (…) Mais j'ai passé les six ou huit premiers jours à l'intérieur de ma maison.» A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé Formé au, le portier international espagnol a multiplié les expériences dans des grandes institutions européennes, avec notamment des passages à, mais aussi auet àavant son arrivée à l’en 2018. Il évolue actuellement en prêt à(Premier League).