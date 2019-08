Aulas (OL) et la concurrence Lopes - Tatarusanu

Ce jeudi, Arsenal a annoncé l'arrivée Nicolas Pépé en provenance de Lille. Contre un chèque de 80 millions d’euros, hors bonus, l’ailier ivoirien rejoint donc les Gunners.

Nicolas Pépé est un nouveau joueur d’Arsenal. Associé à plusieurs écuries européennes de choix depuis de longs mois, le désormais ex-ailier du LOSC a donc choisi l’Angleterre et Londres pour la suite de sa carrière, deux ans après avoir rejoint les Dogues en provenance d’Angers., alors que le SCO dispose d’un « droit de suite de 10% » sur l’opération, comme son président Saïd Chabane l’a indiqué mercredi au micro de beIN Sports. Le gaucher, lui, a signé un contrat de cinq ans avec les Gunners, où il devrait former un trio de choc avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Auybameyang, devenant au passage la recrue la plus chère de l'histoire de son nouveau club depuis... le Gabonais. Et la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1. Arsenal poursuit donc son Mercato alléchant sur le papier, après avoir également enregistré le prêt de Dani Ceballos (Real Madrid) et le transfert de William Saliba, reparti pour un an à Saint-Etienne dans la foulée. Désormais, c'est vers le secteur défensif que devraient se tourner les efforts de la direction, notamment en fonction de l'évolution du dossier Laurent Koscielny. Après avoir officialisé le départ de l'attaquant portugais Rafael Leao vers le Milan AC plus tôt dans la journée (contre 35 millions d'euros), le LOSC va donc de son côté enregistrer, à terme (le paiement sera échelonné), une rentrée d'argent de 115 millions d'euros pour ses deux jeunes joueurs. Et ce n'est peut-être pas terminé puisque le directeur général lillois Marc Ingla a parlé de "forts intérêts" pour Boubakary Soumaré, qui pourrait être lui aussi transféré mais rester en prêt durant un an. Dans le sens des arrivées, l'attaquant nigérian de Charleroi Victor Osimhen (20 ans) s’est engagé jeudi alors que la presse italienne évoque la piste Mbwana Samatta (Genk).Selon certaines indiscrétions, Lille n'a pas abandonné la piste menant au milieu de terrain offensif turc, même si Trabzonspor se montre gourmand. Des discussions ont également été lancées pour l'ancien Bordelais Adam Ounas, qui aurait pu faire partie du deal avec Naples si Pépé s'y était engagé. Mais dont le dossier n'a pas été refermé pour autant. Il faudra bien tout ça pour remplacer un joueur qui a pesé 37 buts et 18 passes décisives en 80 matchs dans le Nord.