Arsenal: Partir ou rester ? Aubameyang évoque son avenir !

La légende Didier Drogba quitte Chelsea avec un trophée de champion | @FrenchCFC #alltheway pic.twitter.com/z5anHNdHuh — Captured Sport (@CapturedSport_) May 24, 2015

Un pari risqué mais réussi

[FOOT] Historique ! 3 africains meilleurs buteurs du championnat anglais avec 22 buts chacun cette saison. Félicitations au sénégalais Sadio Mané🇸🇳, à l'égyptien Mohamed Salah🇪🇬 et au gabonais Pierre Emerick Aubameyang🇬🇦 pic.twitter.com/U1GTkMN9NF — Life Magazine (@LifeMagazine_CI) May 13, 2019

Pourquoi les joueurs africains brillent Outre-manche

3 joueurs africains qui ont marqué l’histoire de la PL

Africanos que marcaram 5⃣0⃣+ ⚽golos na 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Premier League: 🇳🇬Ekoku 🇳🇬Yakubu 🇳🇬Kanu 🇨🇮Drogba 🇹🇬Adebayor 🇨🇮Yaya Touré 🇸🇳Mané 🇪🇬Salah 🇩🇿MAHREZ pic.twitter.com/PJGRk8ie8L — playmakerstats (@playmaker_PT) December 4, 2019

Réputé championnat le plus difficile d'Europe, la PL est désormais la destination préférée des joueurs africains, où ils ont fait parler la poudre. Certains sont même devenus de véritables légendes. En effet, la simple évocation du nom de Didier Drogba à Chelsea laisse encore les fans rêveurs et nostalgiques.La Premier League est un championnat où la bataille tactique et physique règne en maître. En optant pour le championnat anglais, les joueurs africains savaient qu'une tâche ardue l'attendaient. Ils étaient à la hauteur et dépassent toutes les attentes. Un pari risqué mais réussi par nos africains. Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Naby Keita, Serge Aurier, Ighalo… El la liste est encore longue. Evoluant sous le maillot des clubs les plus huppés anglais, les joueurs africains ont réussi à s’imposer et à briller. La saison écoulée, le Gabonais Aubameyang, le Sénégalais Mané et l’Égyptien Salah ont réussi la prouesse de terminer tous les trois co-meilleurs buteurs de la PL. Les trois hommes ont chacun marqué 22 buts. Exceptionnel !-En Premier League, les joueurs africains ont une opportunité de montrer leurs capacités de rivaliser avec les meilleurs du ballon rond. Profitant du calendrier chargé de la PL, les joueurs peuvent gratter un temps de jeu important et convaincre leurs entraineurs. -Contrairement aux joueurs qui évoluent en Serie A, Ligue 1 ou la Liga, les Africains de PL se sentent « chez eux ». Ils sont plus respectés par les fans anglais. En effet, la Premier League anglaise prend le problème du racisme très au sérieux. Pas de place pour le racisme et la discrimination en championnat anglais. - La Premier League est réputée pour son jeu physique. L’intensité physique du championnat d'’Angleterre aide les joueurs africains à éclore et progresser. -Connu pour son jeu plaisant et offensif, le championnat anglais est le « terrain » parfait pour exceller et impressionner notamment pour les joueurs africains, dotés de qualités techniques indéniables. A lire aussi >> Traoré, Zaha et Pépé dans le Top 10 des meilleurs dribbleurs de PL A lire aussi >> Mané, Salah et Aubameayang parmi les joueurs les plus prolifiques en Premier League *Didier Drogba : Elu meilleur buteur du championnat anglais à deux reprises, l’ivoirien fait partie des légendes de Chelsea. Lors de ses 9 ans passés au club londonien Drogba a remporté la Ligue des Champions 2012 et 4 Premier League. *Yaya Touré : L’Ivoirien est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de Manchester City. Arrivé au club mancunien en 2010 en provenance du FC Barcelone, Touré a été au cœur des succès de son club (2 Premier League). * Nwankwo Kanu : Le Nigérien a fait les beaux jour d'Arsenal entre 1998 et 2004, l’aidant à être sacré champion d'Angleterre à deux reprises (2002-2004).A lire aussi sur Orange Football Club >> QUIZ: Avez-vous bien suivi la saison des joueurs africains en PL