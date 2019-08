Aubameyang échoue au pied du podium des meilleurs joueurs de la Ligue Europa

Nicolas Nkoulou et le FC Torino foncent tranquillement vers les barrages de la Ligue Europa. Le défenseur camerounais et ses coéquipiers ont en effet pris une bonne option jeudi soir, en laminant une équipe inoffensive de Soligorsk (5-0), lors du match aller du 3e tour des éliminatoires de cette compétition. Auteurs d'un match canon, l'ancien joueur de l'AS Monaco et ses partenaires n'ont jamais été en difficulté dans ce match qu'ils ont dominé de bout en bout. Au-dessus techniquement et physiquement, le club turinois a rapidement pris le contrôle du jeu, dominant son adversaire dès la 2e minute, après un but de Belloti (1-0, 2e). Izzo l'imite ensuite (2-0, 15e). Avant que Belloti une fois de plus (3-0, 63e), De Silvestri (4-0, 72e) et Bonifazi (5-0, 76e) n'enfoncent définitivement le club biélorusse. Les deux équipes se retrouvent le 15 août, pour le match retour.