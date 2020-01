🔴FLASH: Le FC Barcelone passe à l’offensive pour Aubameyang !

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas veut encore une ou deux recrues au sein du club rhodanien, notamment Bruno Guimaraes.

Aulas veut continuer de renforcer l'Ă©quipe

L'Olympique Lyonnais va disputer une finale de Coupe pour la premiĂšre fois depuis 2012. Les Rhodaniens disputeront Ă Reims ou au PSG le trophĂ©e de la Coupe de la Ligue dans deux mois. La qualification a Ă©tĂ© acquise dans la douleur face Ă Lille mardi, et suite Ă cet exploit, le prĂ©sident de l'OL s'est exprimĂ© sur le mercato.« On va essayer de renforcer l’équipe. Ça a dĂ©jĂ Ă©tĂ© fait avec l’arrivĂ©e de Karl (Toko-Ekambi). On va continuer. On ne peut pas se permettre, Ă Lyon, d’ĂȘtre en-dessous de notre niveau. On va tout faire pour compenser les blessures que nous avons subies. Comme vous le voyez, ni Vincent (Ponsot), ni Florian (Maurice) ne sont avec nous ce soir donc ça veut dire qu’ils travaillent. Ce n’est pas facile. L’équipe a dĂ©jĂ un bon niveau donc il faut obtenir des joueurs qui soient d’un niveau encore supĂ©rieur. Mais il ne faut pas affaiblir l’enthousiasme et la dynamique qui ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s par le centre de formation. L’acadĂ©mie fait des performances. On a encore toute une gĂ©nĂ©ration de jeunes joueurs. L’opportunitĂ© de pouvoir jouer a rĂ©vĂ©lĂ© qu’ils Ă©taient pratiquement mĂ»rs.. C’est lĂ oĂč l’expĂ©rience de Juni, la finesse de Florian, sont essentielles, en harmonie avec Rudi (Garcia). J’espĂšre qu’on va aboutir sur un autre joueur et peut-ĂȘtre deux, qui vont venir renforcer le groupe trĂšs rapidement. », a ainsi indiquĂ© le prĂ©sident lyonnais dans des propos relayĂ©s par RMC.Le prĂ©sident Aulas a Ă©galement Ă©tĂ© sondĂ© mardi soir sur la situation du jeune milieu de terrain brĂ©silien Bruno Guimaraes, courtisĂ© par l'OL : « Tant que ce n’est pas signĂ©, il faut avoir plusieurs pistes qui permettent d’avoir une alternative.On ne prendra que l’un des deux. Ce sont d’excellents joueurs. On ne peut pas en parler tant ce que n’est pas conclu. C’est pour ça qu’on suit deux pistes en mĂȘme temps. »