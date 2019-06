Au tour de Cédric Yambéré de quitter Dijon pour Al-Ettifaq (Arabie Saoudite)

En prélude du match du Sénégal contre le Kenya, le sélectionneur des lions de la Téranga, Aliou Cissé, était en conférence de presse, ce dimanche matin au Caire. En plus de Salif Sané, le technicien sénégalais a annoncé les forfaits de Youssouf Sabaly et d’Alfred Ndiaye.

Le Sénégal affronte le Kenya pour la troisième et dernière journée des matchs de poule de la coupe d’Afrique des nations 2019. En prélude de ce match, Aliou Cissé a fait à la presse de ce matin, au Caire. Le sélectionneur des lions de la Téranga a profité de cette tribune pour annoncer deux mauvaises nouvelles à savoir les forfaits de Alfred Ndiaye et de Youssouf Sabaly pour le match de demain (lundi). « Alfred a reçu un coup face à l’Algérie et son genou s’est un peu déplacé. Sabaly est blessé par Mahrez au tendon d’Achille, et il a une plaie », a expliqué Aliou Cissé.

Absents lors du deuxième match contre l’Algérie (0-1), Idrissa Gana Gueye et Ismaila Sarr vont, quant à eux, présents contre le Kenya « heureusement qu’on a aussi récupéré Gana Gueye et Ismaila Sarr qui étaient aussi blessés », a déclaré le sélectionneur sénégalais en conférence de presse d’avant-match.