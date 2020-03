Atteint du coronavirus, Callum Hudson-Odoi (Chelsea) est presque guéri

Kalidou Koulibaly sur le racisme : « Ces abrutis ne feraient jamais ces cris en face de moi. Ils sont au milieu d’une masse, anonymes, et c’est difficile de les identifier. Il y a un vrai combat à mener. » (@lequipe)https://t.co/Wbjw6d0U6c pic.twitter.com/JEYt4KOEVC — Actu Foot (@ActuFoot_) October 12, 2019

« La première fois que j’ai vraiment vécu du racisme dans le football, c’était contre la Lazio il y a quelques saisons. Chaque fois que je recevais le ballon, j’entendais les fans faire du bruit. Mais je ne savais pas si je l’imaginais. Lorsque le ballon est sorti du jeu, j’ai demandé à mes coéquipiers: « Est-ce qu’ils me font ça? », a raconté le finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.« Le match s’est poursuivi et j’ai réalisé que certains fans de la Lazio faisaient des bruits de singe chaque fois que je touchais le ballon. Il est impossible de savoir ce que vous êtes censé faire en ce moment. Il y avait des moments où je voulais sortir du terrain pour faire valoir un point, mais ensuite je me suis dit que c’était exactement ce qu’ils voulaient. Je me souviens avoir pensé: «Pourquoi font-ils cela? Parce que je suis noir? N’est-il pas normal d’être un Noir dans ce monde? », a-t-il poursuivi. Le natif de Saint-Dié a décrit son sentiment à ce moment là et dieu sait que c'était dur pour lui, selon sa description : « Vous jouez simplement le jeu que vous aimez, comme vous l’avez fait mille fois auparavant. Vous vous sentez blessé. Vous vous sentez insulté. Honnêtement, cela arrive à un point où vous avez pratiquement honte de vous-même », a-t-il ajouté. « Après un moment, l’arbitre, M. Irrati, a arrêté le match. Il est venu vers moi en courant et a dit: Kalidou, je suis avec toi, ne t’inquiète pas. Arrêtons ces chants. Si vous ne voulez pas terminer le jeu, faites le moi savoir », a-t-il conclu. Ce n'était pas la dernière scène du racisme qu'a vécu le joueur et on se rappelle tous de ce qui s'est passé lors du match contre l'Inter Milan, la saison passée. Koulibaly a toujours répondu sur le terrain et ce n'est pas une surprise qu'il a été désigné meilleur défenseur de la saison ! A lire aussi >> Naples réclame 80 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly