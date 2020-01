Atlético - Simeone : « Lemar n'a pas répondu aux attentes »

Thomas Lemar n'a jamais prouvé sous le maillot de l'Atlético, depuis son arrivée il y a un an et demi. Diego Simeone ne s'en cache pas.

L’OL sur le dossier

Thomas Lemar n’est réellement plus en odeur de sainteté du côté de l’Atlético Madrid. Touché à la cuisse, le milieu offensif français (24 ans, 22 sélections) est retourné à l’infirmerie. Il est surtout sur le départ, après n’avoir jamais réussi à s’imposer pour de bon, en 18 mois chez les Colchoneros. Il a certes disputé 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais seulement 10 comme titulaire. L’ancien Monégasque, qui a coûté 72 millions d’euros à l’Atlético Madrid à l’été 2018, n’a pas été impliqué sur le moindre but. «C'est sûr qu'il n'a pas pu montrer toutes ses qualités. (…) À chaque fois qu'il a été disponible, j'ai essayé de le faire jouer. J'ai toujours été enthousiasmé par les caractéristiques de ce joueur. Il n'a pas pu répondre à la hauteur des attentes placées en lui, mais nous avons toujours les mêmes attentes. »L’entraîneur de l’Atlético a ensuite ouvert clairement la porte à un départ de Lemar cet hiver. Sans être pour autant catégorique. « Aujourd'hui, savoir s'il reste ou pas... Ses représentants travaillent très bien, a ajouté l'Argentin. Les clubs, eux, opèrent selon leurs besoins. » L’Olympique lyonnais fait partie des clubs visiblement intéressés par le champion du monde 2018 . Mais les Gones n’ont pas les moyens d’accéder aux exigences des Colchoneros, qui espèrent récupérer leur mise de départ dans un possible transfert de Lemar en janvier.