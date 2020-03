Atlético Madrid : Simeone s'explique sur Joao Felix

Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, s'est justifié sur le remplacement de son attaquant Joao Felix face à Séville.

Simeone reste prudent avec Joao Felix

Samedi soir, le choc de la 27e levée de la Liga, opposant l’Atlético Madrid au FC Séville s’est soldé sans vainqueur. Alors qu’ils menaient au score 2-1, les Matelassiers n’ont pu assurer le plein de points. L'ancien Marseillais Lucas Ocampos les a privés de la victoire, en répondant à une réalisation de Joao Felix. C’était juste avant la pause et aucun but n’a été inscrit durant le second acte du match. La sortie de la star portugaise de l’Atlético pourrait l’expliquer, puisqu’il a été parmi les plus remuants sur le terrain.« El Cholo » a affirmé qu’il n’avait pas d’autres choix.« On ne peut pas dire aux gens qu'il se sentait surchargé dans son mollet », a déclaré Simeone aux journalistes lorsqu'on lui a demandé de répondre aux sifflets qui accompagnait la sortie de l’international lusitanien. « Le médecin m'a dit d'être prudent avec Joao parce qu'il avait des crampes et c'est pourquoi le changement est arrivé. Qu'il ait marqué un but pour rendre les gens heureux est normal, parce qu'il joue pour l'Atletico. » Joao Felix a été blessé durant la première partie de la saison. En terme de temps de jeu, il n’est que le 10e joueur le plus utilisé cette saison chez les Colchoneros.