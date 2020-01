Atlético Madrid : Joao Felix absent contre le Real Madrid ?

En effet, le stade Robert Champroux de Marcory est de nouveau opérationnel . Il a été livré le samedi 25 janvier 2020 par l’entreprise EDEL Grass (entreprise chargée des travaux de renauvation du stade) , et ce, en présence du premier vice-président de la Ligue Professionel de Football de Côte d'Ivoire (LFP), Sory Diabaté , du directeur exécutif, Sam Ettiassé, et du responsable des infrastructures, Ervé Siaba, par ailleurs membre du Comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Lors d’une visite guidée, dirigée par le représentant de l’entreprise EDEL Grass, Camille Akoman, les responsables de l’institution fédérale ont passé en revue les différents compartiments de la pelouse , notamment les lignes de but, les surfaces de réparation, les points de corner, les surfaces techniques, etc. Un contrôle des dimensions du terrain qui a eu l’assentiment du numéro deux de la maison de verre de Treichville qui a conclu : ‘’‘’