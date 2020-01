Atlético : Le bilan catastrophique de Lemar

Thomas Lemar n'est même pas proche du néant depuis le début de saison à l'Atlético. Il l'atteint.

Lemar muet depuis 21 matches

En 17 mois, Thomas Lemar a fait 63 apparitions avec le club madrilène, pour seulement 3 petits buts et 6 passes décisives. Pis, le champion du monde français ne compte aucune réalisation et aucune assist sur ses 21 derniers matches toutes compétitions confondues ce trimestre. Une statistique qui interpelle pour un joueur aussi créatif. Lors de la saison du titre à Monaco, Lemar avait cumulé 14 buts et 14 passes décisives. Reste à savoir si le milieu offensif persistera à l'Atlético pour tenter de s'imposer dans ce club à l'expression collective si singulière. Dans le cas contraire, le Français ne manquera pas d'opportunités. Notamment en Angleterre, où sa cote est élevée. Chelsea aurait coché son nom, tout comme Tottenham





Les qualités de Thomas Lemar ne sont plus à démontrer. Champion de France avec l'AS Monaco au terme de la saison 2016-17, le gaucher avait été l'un des grands artisans du titre monégasque au cœur d'une génération dorée, grâce à sa qualité de pied, son intelligence de jeu et sa technique très propre. Une campagne éblouissante qui lui avait permis d'intégrer l'équipe de France A et d'être retenu dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde en Russie, avec le succès que l'on sait. Transféré à l'Atlético de Madrid après son sacre mondial, le Guadeloupéen a dû se confronter à un nouveau football sous les ordres de Diego Simeone. Mais l'adaptation est délicate.