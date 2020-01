Atalanta : option d'achat levée pour Zapata

Le défenseur international anglais Harry Maguire a été désigné ce vendredi nouveau capitaine de Manchester United, en remplacement d’Ashley Young.



The boss also confirmed that @HarryMaguire93 will continue to wear the #MUFC captain's armband.

— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2020

Maguire découvrira son nouveau rôle face à Liverpool

Six mois seulement après son arrivée au club, Harry Maguire a hérité du brassard de capitaine de Manchester United.Ce dernier devrait s’engager dans les toutes prochaines heures avec l’Inter de Milan. Ole Gunner Solskjaer, le manager de l’équipe, a confirmé cette nouvelle à l’occasion de son point de presse vendredi. « Harry va porter le brassard ce week-end, et il le gardera ensuite. Il a été un leader au sein du groupe. J’ai été impressionné par ses qualités de leader, il a tout ce dont un patron d’équipe a besoin », a confié le technicien norvégien.Transféré contre un montant de 87M€ en provenance de Leicester City, Maguire (26 ans) s’est très vite imposé comme un titulaire indiscutable chez les Red Devils. Il a joué l’intégralité des 22 rencontres de Premier League disputées cette saison, et il est même le seul dans ce cas dans l’effectif mancunien en compagnie du gardien de but, David De Gea.Pour le compte de la 23e levée du championnat, MU se rend sur la pelouse de son grand rival et leader, Liverpool.