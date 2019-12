Atal va passer sur le billard

En manque de réussite ces derniers temps, Jean Pierre Nsame n’arrive plus à marquer. L’attaquant fétiche de Young Boys, auteur de 15 réalisations déjà en championnat suisse de D1 de football cette saison est englué dans une sorte de traversée du désert. Après la défaite infligée par Vincent Aboubakar et le FC Porto (1-2) lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, et la fessée administrée par le FC Bâle (3-0) en championnat, le Camerounais a livré samedi, son troisième match consécutif toutes compétitions sans but. Son club a eu besoin d’un but de Schürpf contre son camp, pour venir à bout de Lucerne (1-0), lors de ce duel de la 17journée de Super League suisse. Titulaire à la pointe de l’attaque des jaunes et noirs, Jean Pierre Nsame a passé une soirée compliquée. Souvent discret, le joueur de 26 ans s’est heurté à une défense robuste. Tous ses essais ont été vains. C’est donc logiquement que son entraîneur l’a sorti à la 73, 3 minutes après l’entrée en jeu de Nicolas Moumi Ngamaleu, lui-aussi muet depuis plusieurs semaines.