ASSE : Vers un bras de fer avec Arsenal pour Saliba ?

Cinq jours après la défaite (0-5) contre Leipzig, le Camerounais Kunde Malong et Mayence ont été tenus en échec (1-1) par l’Union Berlin mardi, lors de la 28e journée de Bundesliga.

Le mur de Berlin

Pierre Kunde Malong et Mayence ont déjà tourné la page du RB Leipzig. Battus 0-5 par les hommes de Julian Nagelsmann il y a moins d’une semaine, le Camerounais et les siens ont relevé la tête mardi. En déplacement dans la capitale pour le compte de la 28e journée de Bundesliga, Kunde Malong et Mayence ont décroché le nul (1-1) face à l’Union Berlin.Les visiteurs espéraient en effet renouer avec la victoire. L’air vraiment déterminés à en découdre avec leurs adversaires, ils prennent rapidement le contrôle du jeu. Et après 13 minutes seulement, Baku ouvrait le score (0-1,13e). Kunde Malong et les siens dominent les débats, mais pas pour longtemps. Puisque Ingvartsen égalisait après la demie heure (1-1, 33e). Or même réduits à 10 contre 11, le club de la capitale ne va pas céder. Après la pause en effet, Pierre Kunde Malong et ses camarades vont relancer la machine offensive. Mais en face, les partenaires du milieu de terrain camerounais se heurtent à un solide mur de Berlin. Pas moyen d’atteindre les filets de Gikiewicz. « Nous voulions tout donner pour gagner. Surtout avec l'avantage du nombre. Nous avons tout essayé, mais ce n'était pas suffisant », a déclaré le Mayençais Florian Muller.