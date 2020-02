ASSE : Puel en remet une couche sur Ruffier

A Chelsea, Eden Hazard a raté autant de matchs que ce qu'il aura d'ores et déjà manqué, à coup sûr, au Real Madrid.

Une saison cauchemar pour Hazard au Real

La blessure à la cheville droite contractée par Eden Hazard face au PSG l'avait tenu à l'écart quelques mois durant, avant que le Belge n'effectue son retour la semaine dernière contre le Celta Vigo.Mais samedi soir, l'ancien lillois s'est fracturé un os à la cheville et selon la presse espagnole, il manquera deux mois supplémentaires de compétition.En plus des 18 matchs qu'il a déjà manqués au Real Madrid lors de sa première saison en Espagne, Hazard manquera donc les deux plus importants de la saison madrilène cette semaine.. Aucun souci physique ne l'a tenu écarté pendant plus de cinq rencontres. Un problème de hanche en 2015-2016 l'avait forcé à manquer cinq matches sur 42 jours. Le contraste avec sa première saison madrilène est donc aussi saisissant que déprimant pour l'ancien joueur des Blues.