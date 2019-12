ASSE - PSG : Des stadiers blessés après des jets d'engins pyrotechniques

Chez les Young Boys de Berne, on apprend à vivre sans Jean-Pierre Nsame. Muet depuis le 24 novembre, le manque d’efficacité de l’attaquant camerounais (15 buts en championnat de Suisse cette saison) pousse en effet son entraîneur à revoir son rôle au sein de l’équipe. Ce dimanche, le joueur de 26 ans était sur le banc de touche, lors du déplacement à Lugano (0-0), en match comptant pour la 18journée de Raiffeisen Super League. Cette fois, on dirait bien que le buteur providentiel des Jaunes et noirs n’est plus aussi indispensable qu’il l’a souvent été depuis le début de la saison. Nsame peut s’en mordre les doigts. Lui qui a habitué les fans de Young Boys à au moins un but à chaque match, manque à présent de réussite. A l’image de son compatriote, Nicolas Moumi Ngamaleu traverse lui-aussi des moments difficiles. Remplaçant au coup d’envoi de la rencontre, il est entré en jeu à la 61, mais n’a pas apporté grand-chose à la qualité du jeu offensif de son équipe. Il va falloir que les deux Camerounais se réveillent le plus rapidement possible, de peur d’être définitivement relégué au rang de « simples remplaçants ».