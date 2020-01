ASSE-Perrin : "Ça fait mal"

LE REAL MADRID IMPÉRIAL DE BOUT EN BOUT

                          

KROOS GOAL FROM A CORNER , REAL MADRID 1-0 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/i9U0BTRlLw — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) 8 janvier 2020

Le Real Madrid et Valence s’affrontaient ce mecredi en Arabie Saoudite lors de la première demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Annoncée comme équilibrée, l’opposition entre Merengue et les Ché a finalement été à sens unique. Malgré de nombreux absents en son sein, l’équipe de Zinedine Zidane a surclassé son opposant du jour. Sérieux, appliqués et efficaces, les Castillans se sont imposés 3-1 et le score aurait pu être encore plus lourd.Les Madrilènes ont survolé les débats d’un bout à l’autre de la partie, avec un jeu fluide et conquérant. Cependant, pour ouvrir la marque, ils s’en sont remis à un manifique exploit sur coup de pied arrêté, signé Toni Kroos. Alors qu’on jouait la 15e minute, l’Allemand a débloqué la situation en scorant sur un corner direct. Un but qui a libéré les siens, et qui a aussi créé plus d’espaces au sein de la défense valencienne. Malgré l’avantage à la marque, le Real a continué à imposer sa loi et c’est en toute logique qu’il parvenait à assurer le break. Quelques minutes avant la pause, Isco se retrouvait à la conclusion d’une séquence de passes et aussi d’un contre favorable à l’issue duquel il armait un tir à bout portant. Le cuir ne pouvait que finir au fond. À 2-0, le match était plié et les Merengue pouvaient déjà se projeter vers la finale de cette compétition. En seconde période, la rencontre a baissé d’intensité. Le Real a levé le pied et Valence n’a pas jugé bon de forcer pour essayer de revenir à la marque. Les spectateurs saoudiens se sont ennuyés, mais ils ont quand même pu assister à deux autres buts. Luka Modric s’offrait le 3e but pour le Real à la 65e après une belle passe d’Isco, puis Dani Parejo a sauvé les apparences pour Valence sur un pénalty à la 92e.