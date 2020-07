ASSE : Perrin arrête sa carrière

[#L1🇫🇷] 🔴 Kylian Mbappé s'est présenté à l'entraînement ce matin en marchant sans gêne apparente, et en n'ayant ni béquille, ni attelle. L'international français n'a évidemment pas participé à la séance collective. (L'Equipe) pic.twitter.com/P0RFj1XLbt — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 30, 2020

Kylian Mbappé a rendu visite à ses coéquipiers ce mercredi lors de l'entraînement collectif du PSG sans ses béquilles. Alors que le PSG se prépare à jouer sans Mbappé en finale de la Coupe de la Ligue contre l'OL ce vendredi, le buteur parisien, victime d'une entorse de la cheville après sa blessure en finale de Coupe de France face à l'ASSE la semaine dernière, a donné un indice rassurant sur la progression de sa convalescence. L'attaquant francilien, toujours blessé, s'est présenté sans ses béquilles au Camp des Loges. L'Equipe affirme en effet, que le joueur de 21 ans est arrivé à l'entraînement des Parisiens en marchant sans afficher de gêne. L'objectif pour le natif de Bondy est toujours le même : être présent face à l'Atalanta Bergame en quarts de finale du Final 8 de l'UEFA le 12 août prochainSelon la radio RAC1, l'UEFA envisagerait de délocaliser le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples. Confrontée à une deuxième vague de Covid-19, la région catalane est en train d'enregistrer un nombre croissant de cas positifs lors des derniers jours. Selon la station radio locale RAC1, les responsables de l'UEFA auraient pris contact avec les autorités espagnoles afin d'obtenir des garanties concernant le maintien du huitième de final retour de C1 au Camp Nou entre le Barça et Naples, le 8 aout prochain.Par le biais de son compte Instagram, Xavi Hernandez a annoncé qu'il s'était remis du coronavirus. Il a de nouveau dirigé Al-Sadd à l'entraînement. Le 25 juillet dernier, Xavi Hernandez, l'ancien milieu de terrain du Barça et actuel entraîneur d'Al Sadd, avait annoncé avoir été testé positif au coronavirus. Toutefois, la situation a connu une évolution positive car ce mercredi, il a donné des nouvelles rassurantes par le biais de son compte Instagram. "Merci beaucoup pour tous les messages attentionnés que j'ai reçus ces jours-ci. Je veux partager avec vous le fait que je suis rétabli et de retour à la maison avec ma famille et l'équipe d'Al-Sadd", a-t-il indiqué, avec des photos en présence de ses enfants.Marco Reus est absent depuis le mois de février avec le Borussia Dortmund et le directeur sportif du club, Michael Zorc, a donné des nouvelles sur le sujet. Marco Reus ne fréquente plus les terrains depuis le mois de février en raison d'une blessure musculaire aux adducteurs. Il avait notamment manqué la double confrontation du Borussia Dortmund face au PSG, en huitième de finale de la Ligue des champions. Le milieu offensif allemand de 31 ans, cible fréquente des blessures depuis plusieurs années, n'a toujours pas trouvé de continuité cette saison. Sur le Twitter officiel du club, le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a donné quelques nouvelles de son joueur, de façon assez peu optimiste.