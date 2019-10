ASSE - Lyon : L'OL avec Rafael et les vainqueurs de Leipzig, Diony et Abi titulaires chez les Verts

Le défenseur Joël Kimwaki quitte le TP Mazembe près de dix ans après son arrivée, a annoncé le club congolais.

a saisi le club et obtenu de ce dernier qu’il n’avait aucune obligation contractuelle avec les Corbeaux de Lubumbashi. » C'est par cette drôle de formule que le TP Mazembe a annoncé, sans autre forme de procès, le(42 sélections), qui. Arrivé du DC Motema Pembe au mois de janvier 2010, le natif de Kinshasa aura tout connu avec les Corbeaux, remportant neuf titres nationaux, deux Ligue des Champions, deux Coupes de la Confédération et trois Supercoupes d’Afrique, et disputant la finale de la Coupe du Monde des clubs 2010. L'ambigüité enfin levée sur sa situation, le joueur de 32 ans va pouvoir se mettre en quête d'un nouveau défi. Le nom du double vainqueur du CHAN circulerait notamment du côté de l’AC Dibumba de Tshikapa, à en croire footrdc.Par ailleurs, le TP Mazembe a annoncé laà l'amiable de l'ailier camerounais, le prêt sans option d'achat de l'attaquant Robert Victor Mbelu à l’AS Nyuki, et les signatures de deux jeunes milieux de terrain issus de la KFA, Christ Kinsangala et Olivier Kitengie.