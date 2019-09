ASSE : Des supporters s’invitent en conférence de presse pour réclamer le « retrait de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo »

Les Green Angels et les Indépendantistes stéphanois ont devancé samedi dans la conférence de presse de l’ASSE pour réclamer le « retrait sportif et médiatique de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ». Ils dressent un bilan noir de la gestion du club par les deux hommes et souhaitent la nomination d’un directeur général, pour « se consacrer pleinement à la vente du club ».

Le coup de pression des Ultras stéphanois. L’ASSE en pleine crise sportive après une série de sept matchs sans succès pour leur équipe, une trentaine de supporters s’est invitée en salle de presse ce samedi, avant que Ghislain Printant et Yohan Cabaye ne se présentent devant les journalistes. Des membres des Green Angels et des Indépendantistes stéphanois ont alors réclamé le « retrait sportif et médiatique de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ». « Nous exigeons aujourd’hui que nos présidents redeviennent des actionnaires, et seulement des actionnaires, a indiqué un Indépendantiste dans un communiqué récité à la presse.De cette façon, ils pourront enfin se consacrer pleinement à la vente du club. » Un processus proche d’aboutir au printemps 2018 avec le fonds d’investissement américain Peak6, dans un projet mené par Jérôme de Bontin . Depuis, c’est le calme plat. Supporters ASSE[/caption]Au-delà de vouloir le départ du duo Romeyer-Caïazzo, les supporters présents ce samedi dressent un bilan catastrophique de leur présidence commune. « Une maigre Coupe qui n’existera bientôt plus, des qualifications européennes illusoires et de nombreuses humiliations contre l’ennemi juré, ont ainsi énuméré les Green Angels. Christophe Galtier aura été l’arbre qui cache la forêt . Depuis son départ, quatre entraîneurs différents se sont succédé sur notre banc de touche en deux ans.Qu’importe le prestige ou l’expérience du staff, de Frédéric Paquet à Jean-Louis Gasset, le constat est le même. Tous deux sont partis à cause de l’incompétence de deux personnes, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Tous se plaignent des mêmes maux : des désaccords permanents, des présidents ne supportant pas qu’on leur fasse de l’ombre et surtout en dialoguant même pas entre eux. »Reprochant à Caïazzo de passer « plus de temps sur les plateaux télé qu’à Geoffroy-Guichard » et à Romeyer d’être « trop fatigué et à bout de souffle pour gérer le club », les Green Angels ont regretté aussi la cacophonie du moment : « Quand l’un dit blanc à un média, l’autre dit noir au média concurrent. L’AS Saint-Etienne est prise en otage par ces guerriers du pouvoir. » Les joueurs et le staff, Printant en tête, sont épargnés par la vindicte populaire. «Ils le savent, notre soutien sera indéfectible du moment qu’on mouille le maillot vert. Mais le mal qui ronge notre club ne se trouve pas sur le terrain, ni sur le banc de touche. Il est bien plus profond et dure déjà depuis 15 ans. » Seul point positif dans la gestion de Caïazzo et Romeyer selon eux : la gestion financière, qui a fait repasser les comptes stéphanois dans le vert. Après les supporters, Printant s’est présenté comme prévu en conférence de presse. En dépit de l’annonce dans le Late Football Club de la nomination prochaine de Claude Puel au poste d’entraîneur , l’ancien adjoint de Gasset a assuré n’être au courant de rien. « Aujourd’hui, en vous regardant dans les yeux, je peux vous dire qu’à aucun moment on ne m’a notifié que je n’étais plus l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Je suis dans l’état d’esprit de préparer un groupe pour aller chercher des points importants à Nîmes. (…) Les résultats ne plaident pas en ma faveur. Il ne faut pas se voiler la face. Dans la vie, il faut assumer. C’est ce que j’ai dit aux joueurs au cours d’entretiens. J’ai entendu ce qu’ils m’ont dit. Ils ont entendu la colère et la déception. »« Dans ces moments difficiles, la seule chose à faire, c’est de se réfugier dans le travail et rester bien solidaires tous ensemble, a soufflé de son côté Cabaye. Il n’y a que comme ça qu’on pourra s’en sortir. (…) On n'a pas le droit de se louper dans l'investissement. C'est sûr qu'on a des manques, mais chaque joueur a envie de renverser la situation. Il faut rester mobilisés. »