AS Saint-Etienne : Wahbi Khazri roi du coup franc direct !

La Fécafoot a décidé d'emboîter le pas à Samuel Eto'o qui, à travers sa Fondation va apporter son soutien à 50 000 foyers et 1000 footballeurs camerounais pour faire face au coronavirus.

Allocation

La Fédération camerounaise de football n'a pas perdu de temps. Un jour après l'engagement pris par Samuel Eto'o de voler au secours des footballeurs camerounais en cette période crise sanitaire, la Fécafoot a aussi pris la résolution de venir en aide aux clubs. Notamment ceux des championnats de football masculin de D1 et D2, et féminin de D2. La décision a été annoncée ce vendredi par le secrétaire général de la Fécafoot. Si Samuel Eto'o à travers sa Fondation et quelques entreprises citoyennes vont offrir aux concernés des kits de protection sanitaire et des denrées alimentaires, la Fécafoot elle, compte apporter un appui financier.Près de 40 millions de francs CFA (environs 61 000 euros). C’est le montant de l’allocation que l’instance camerounaise de football envisagerait de mettre à la disposition des clubs bénéficiaires. Cet « appui spécial » sera versé à 25 joueurs et encadreurs de chacune des équipes des deux championnats masculins. Et à 20 joueuses et encadreurs de chacun des clubs de la première division de football féminin.A cet effet, la Fécafoot donne 24 heures à chaque club, pour lui retourner la liste des joueurs (joueuses) et encadreurs retenus. Au siège de la Fédération en effet, l’on avoue que l’arrêt des compétitions prive les sportifs « de leur principale source de revenu ». Et « les installe dans une incertitude, une fébrilité voire une préjudiciable à la stabilité des équipes ». D'où la nécessité de les soutenir en ces temps d'interruption des championnats.