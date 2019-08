AS Rome : Une offre refusée pour Daniele Rugani (Juventus)

Dans sa volonté de se renforcer dans les couloirs, le PSG a approché Kevin Malcuit, le latéral de Naples, d'après L'Equipe. Une arrivée qui n'interviendra qu'en cas de départ de Meunier, Dagba ou Kurzawa.

Guerreiro dépendant du cas Kurzawa

Depuis l’ouverture du Mercato, le PSG a clairement ciblé les postes de latéraux comme un secteur à renforcer. Mais il n’a pas adressé ce problème sur la première phase de recrutement et reste dépendant de ventes avant de pouvoir passer à l’action. Il ne manque pourtant pas d’options. D’après les informations de L’Equipe, Kévin Malcuit lui a ainsi été proposé. Le défenseur français de Naples (28 ans) pourrait correspondre au profil recherché. Mais les exigences du club italien pourraient être trop élevées pour le PSG, qui doit avant tout trouvé un point de chute pour Thomas Meunier ou Colin Dagba. Le premier, sur le banc contre Toulouse dimanche dernier (4-0), n’est pas contre aller au bout de son contrat à Paris, où il se sent bien, avant de signer un bail lucratif dans le club de son choix à bientôt 28 ans.Dagba (20 ans) suscite l’intérêt de clubs allemands. Mais le PSG pourrait être plus réticent à le lâcher, Thomas Tuchel appréciant son profil et le plaçant désormais potentiellement devant Meunier dans la hiérarchie. L’obstacle pour recruter est le même sur le côté gauche. Les dirigeants du club de la Capitale doivent trouver preneur pour Layvin Kurzawa, en fin de contrat en juin 2020, comme Meunier, avant d’éventuellement se pencher sur un renfort sur ce poste. La piste menant à Raphaël Guerreiro est visiblement bien avancée, selon Bild.Il n’y a plus que cinq jours pour y parvenir.