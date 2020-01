AS Rome : Un an de plus pour Kolarov

Sadio ManĂ© devrait remporter, ce mardi 7 janvier, le trophĂ©e de meilleur joueur africain de 2019. À la suite de ce probable succĂšs, les SĂ©nĂ©galais se prĂ©parent pour un accueil triomphal pour la star sĂ©nĂ©galaise. AprĂšs El Hadji Diouf (2001 et 2002), aucun SĂ©nĂ©galais n’a remportĂ© le ballon d’or africain. Les SĂ©nĂ©galais attendent ce sacre depuis presque 20 ans. « Il est vraiment temps. Depuis El Hadj Diouf (18 ans), nous n’avons plus gagnĂ© ce trophĂ©e. Et il faut dire que Sadio a fait une meilleure saison. Mahrez cire les bancs de Manchester United et Salah est derriĂšre ManĂ© cette annĂ©e. Quand on compare la saison de ManĂ© Ă Messi ou CR7, c’est parce qu’il est le meilleur en Afrique. Nous attendons avec impatience ce ballon d’or, c’est un Ă©vĂ©nement national », a mĂȘme rĂ©agi Malick Ndiaye, un SĂ©nĂ©galais interrogĂ© par Wiwport. Proche de remporter le trophĂ©e ces derniĂšres annĂ©es, Sadio ManĂ© devrait remporter le trophĂ©e de meilleur joueur africain de la saison 2019, ce mardi 7 janvier au Caire. Pour fĂȘter ce titre qui tend les bras Ă Sadio ManĂ©, les SĂ©nĂ©galais prĂ©parent un accueil populaire pour la star sĂ©nĂ©galaise. En effet, selon les informations, le joueur de Liverpool sera accueilli Ă Dakar en grande pompe. Il devrait y avoir une cĂ©rĂ©monie de « sargal » prĂ©vue le mercredi 8 janvier, le lendemain du sacre. Selon une source du mĂ©dia sĂ©nĂ©galais, la cĂ©rĂ©monie aura lieu au musĂ©e des civilisations noires.