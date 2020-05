AS Rome : Todibo sur les tablettes ?

🗳️ Voici le tableau complet de l’élection du meilleur attaquant des 20 dernières années avec la victoire de @didierdrogba ! Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à voter ! 🙏 pic.twitter.com/s5dAqnV4O4 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 9, 2020

La LFP a choisi 32 attaquants qui ont marqué les esprits au 21e siècle et les a répartis dans un tableau en deux catégories : les attaquants des années 2000 et ceux des années 2010. Et l'heureux élu n'est autre que Didier Drogba. Les fans du football français ont voté pour l'Eléphant. Après avoir éliminé Pauleta en demi-finale l'Ivoirien a battu Zlatan Ibrahimovic en finale pour remporter le prix du meilleur attaquant des 20 dernières années de L1.Rappelons que DD a fait ses débuts professionnels au Mans, avant de rejoindre Guingamp de 2002 à 2003. Lors de la saison 2003 - 2004 Drogba a évolué sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Content et certainement fier, Didier Drogba a tenu à remercier les fans de l'En Avant Guingamp et Olympique de Marseille "Bravo vous avez gagné ! Vous avez été élu meilleur attaquant des 20 dernières années de Ligue 1 Conforama par les fans. Quelle reconnaissance de la part des fans de football, merci En Avant Guingamp et Olympique de Marseille de m'avoir permis de vivre ces émotions indélébiles. Merci aux fans pour cette élection et un grand grand Respect et Salut à tous les attaquants du championnat de Ligue 1 Conforama" peut-on lire sur le compte facebook de l'ex-capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire.