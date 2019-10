AS Rome : Smalling définitivement acheté ?

Granit Xhaka, le milieu de terrain et capitaine d’Arsenal, s'est excusé suite à sa sortie houleuse le week-end dernier face à Crystal Palace.

Xhaka : « J’ai atteint ma limite »

Conspué par certains fans lors du match du week-end dernier contre Crystal Palace (2-2) , Granit Xhaka, le milieu de terrain international suisse d’Arsenal, n’avait pas caché son mécontentement lors de son remplacement juste après l’heure de jeu. Après avoir insulté les supporters et enlevé son maillot (et son brassard), le capitaine des Gunners avaient filé directement aux vestiaires. Une attitude qui n’est pas passée outre-Manche, et l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach s’est expliqué ce jeudi sur les réseaux sociaux., le natif de Bâle présente ses excuses.« Après avoir pris du temps pour réfléchir à ce qu’il s’est passé dimanche, je souhaitais vous donner une vraie explication plutôt qu’une réponse rapide, a-t-il expliqué sur Instagram. Les incidents qui ont eu lieu autour de mon remplacement m’ont profondément touché. J’aime ce club et je me donne toujours à 100% sur et en dehors du terrain. L’impression de ne pas être compris par les fans, mais aussi les attaques répétées après les matchs et sur les réseaux sociaux ces dernières semaines m’ont fait du mal.Cela m’a énervé et j’ai atteint ma limite quand j’ai ressenti le rejet du stade dimanche. Dans cette situation, je me suis emporté, et j’ai réagi d’une manière irrespectueuse pour les groupes de fans qui supportent notre club, notre équipe et moi-même avec une énergie positive. Ce n’était pas mon intention et je suis désolé si c’est ce que les gens ont pu penser. »