AS Rome : Pedro arrive (Officiel)

Kiki Kouyaté: le défenseur international malien débarque au FC Metz

Umtiti invité à se trouver un nouveau club

Malang Sarr à Chelsea, ça brûle

Cherif Ndiaye débarque en Turquie

Chelsea va s'offrir Kai Havertz pour 100 M€ !

Le roc défensif des Aigles du Mali Kiki Kouyaté change de club mais pas de pays. L’ancien pensionnaire de l’EFC Medine de Bamako (Mali) et du Sporting Lisbonne (Portugal) quitte l’ES Troyes (Ligue 2) pour le FC Metz (Ligue 1). Un transfert officialisé mardi par le club lorrain. L’enfant de Bamako a paraphé un bail de quatre ans en faveur des "Grenats", jusqu’en 2024. Il reste sur une saison aboutie et prometteuse en Ligue 2 française (33 matchs et 7 buts). Du côté du Stade Saint-Symphorien, Kouyaté retrouvera ainsi ses compatriotes Mamadou Fofana (22 ans, 16 sélections) et Boubacar Traoré (19 ans).Le grand ménage continue au FC Barcelone. Depuis l’arrivée du coach batave Ronald Koeman, les rumeurs de départ se succèdent au sein du club catalan. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas veut faire baisser la masse salariale et démarrer un nouveau projet. Et qui dit nouveau projet dit départs. Ainsi, selon les médias ibériques, Samuel Umtiti serait concerné. Le roc défensif franco-camerounais serait poussé vers la sortie en compagne de Luis Suarez, Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Souvent blessé, Umtiti a vu son compatriote Clément Lenglet lui piquer sa place au sein du onze titulaire du FC Barcelone ces derniers mois. L'enfant de Yaoundé va donc devoir se trouver un point de chute dans les prochains jours... >> Mercato: Samuel Umtiti courtisé par la Lazio Libre de tout engagement contractuel depuis son départ de l’OGC Nice, le prodige franco-sénégalais Malang Sarr (21 ans) devrait, sauf rebondissement de dernière minute, rejoindre le club anglais de Chelsea. Le défenseur devrait être prêté dans la foulée de son arrivée à Stamford Bridge. En tout cas, selon les informations de France Football, qui précise que l’ancien du Gym signerait un bail de 5 ans chez les Blues avant de découvrir un club issu d’un des quatre grands Championnats hors Premier League en prêt. On se souvient que Sarr avait décidé de quitter Nice, son club formateur, cet été, et ce, après trois brillantes saisons en Ligue 1. Ses prestations remarquables n'ont d'ailleurs pas laissé insensible Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, qui souhaiterait pouvoir compter sur lui lors des prochaines échéances des Lions. Le joueur hésite toujours entre les Lions de la Téranga et l'équipe de France.Les attaquants sénégalais ont le vent en poupe en Turquie. Alors que le vétéran Papiss Cissé (35 ans, Alanyaspor) a terminé deuxième du classement des buteurs du championnat 2019-2020 avec 22 réalisations, l’un de ses jeunes compatriotes vient de poser ses valises à Göztepe. Le club basé à Izmir, 11eme de Süper Lig lors de l’exercice écoulé, a annoncé l’arrivée en prêt (avec option d’achat) de Cherif Ndiaye (24 ans), en provenance du HNK Gorica. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club croate la saison dernière, le natif de Dakar s’est engagé jusqu’au 30 juin 2021.Le feuilleton Kai Havertz est sur le point de s’achever. L’international allemand s’apprête à quitter sa formation du Bayer Leverkusen pour celle de Chelsea. À en croire le célèbre quotidien Bild, les deux clubs concernés se sont entendus sur un deal et dont le montant pourrait avoisiner la coquette somme de 100M€ ! Les Blues paieraient dès cet été 80M€, puis ajouteraient 20M€ en guise de bonus si la jeune pépite venait à remplir son objectif en terme de rendement et de résultats collectifs en Ligue des Champions. A lire aussi >> Mercato : Chelsea en pôle position pour Koulibaly !