AS Rome : Pastore évincé de la liste UEFA

Alors que l'AS Rome affronte le FC Séville ce jeudi en 8eme de finale de la Ligue Europa (18h55), Paulo Fonseca a décidé de se passer des services de Javier Pastore et devra également faire sans Chris Smalling.

Deux saisons ratées

Javier Pastore s'attendait peut-être à une telle décision de la part de son entraîneur Paulo Fonseca. Ce mardi, l'AS Rome a communiqué à l'UEFA, sa liste de joueurs amenés à disputer la fin de la Ligue Europa, dont le 8eme de finale se dispute ce jeudi, et l'Argentin n'y figure plus. Chris Smalling, dont le prêt chez les Romains arrivait à échéance, est également concerné et retourne à Manchester United, faute d'accord entre les deux clubs pour une prolongation. Javier Pastore appartient lui bel et bien au club de la capitale italienne et il pourrait s'agir d'une manœuvre pour lui indiquer la sortie. Pourtant, l'ancien Parisien est lié jusqu'en 2023 avec l'AS Rome et émarge à un peu plus de 4 millions d'euros par saison. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur actuelle du milieu de terrain de 31 ans est de 8 millions d'euros, lui qui avait été acheté trois fois plus au PSG, il y a deux ans.La saison passée, l'international argentin avait loupé quinze matchs toutes compétitions confondues à cause d'une blessure au mollet pour seulement sept titularisations en championnat. Cette saison, Javier Pastore n'a guère joué plus. Sur les trois premiers matchs, il était remplaçant et a dû se contenter de 45 minutes cumulées avant de rester sur le banc lors des quatre rencontres suivantes. À la fin du mois de novembre, il s'est à nouveau blessé (fracture de la cheville) et a dû déclarer forfait pour 14 matchs, ce qui l'a éloigné des terrains jusqu'à fin janvier. Sur le retour, l'Argentine a rechuté et a été indisponible jusqu'en mars. Enfin, lors de la reprise du championnat, il n'a pris part à aucun match du mois de juillet dernier et était même absent de l'effectif lors du dernier match de la saison contre la Juventus (1-3). L'AS Rome devrait observer quelques difficultés à se libérer d'un joueur en méforme et dont les émoluments restent encore très élevés pour son rendement.