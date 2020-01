AS Rome : Cristante prolonge

Comment pouvait-il en être autrement ? Après avoir vu les récompenses les plus prestigieuses (FIFA TheBest, Ballon d’Or France Football, etc.) lui filer sous le nez,a enfin été distingué pour son extraordinaire année 2019. Le surdoué sénégalais, vainqueur de la Ligue des Champions UEFA avecet finaliste de la CAN 2019 avec le, a reçu mardi à(Egypte) le trophée du joueur africain de l’année, remis par lal. L’issue ne faisait plus le moindre doute depuis qu’on avait appris l’absence des deux autres finalistes, l’Algérien(Manchester City) et l’Egyptien(Liverpool). A lire aussi >> CAF Awards 2019: Mané, Belmadi, Katumbi… Le palmarès complet Après douze mois de haute tenue sur le plan des statistiques (en témoigne son rang de co-meilleur buteur de Premier League) comme sur celui du palmarès collectif (outre la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du Monde des clubs), l’ancien pensionnaire desuccède logiquement à son coéquipier. Avec son humilité et sa simplicité habituelles, cet enfant du Sénégal profond rejoint dans le cercle très fermé des vainqueurs de ce prix son compatriote, qui avait dit la semaine passée être convaincu à 1000% de son succès. Les faits ne l’ont pas démenti. >> CAF Awards 2019 : Pour Diouf, Mané va gagner « à 1000% » Délaissé par la majorité des journalistes africains au moment du vote pour le, leatteint enfin la consécration sur son propre continent. A lire aussi >> Ballon d’or 2019 – Sadio Mané : « je l’avais promis » 34 buts et 12 passes décisives en 61 matchs.Vainqueur de la Ligue des champions Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA Quatrième au Ballon d’Or France Football Co-meilleur buteur de Premier League 2018-19 Finaliste de la CAN 2019 Vice-champion d’Angleterre.