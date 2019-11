AS Roma : Dani Olmo espéré

Selon Sky Sports News, Manchester City serait prêt à formuler une offre pour s'attacher les services de Kinglsey Coman, l'international français évoluant au Bayern Munich.

Coman de retour sous les ordres de Guardiola ?

Alors que, Manchester City s’activerait pour recruter un nouvel ailier. Dans cette optique, les Citizens seraient fortement intéressés par Mikel Oyarzabal (22 ans, Real Sociedad), mais une autre piste pourrait mener en Bundesliga. Selon les informations de Sky Sports News, l’actuel deuxième de Premier League pourrait avoir un regain d’intérêt pour l’international français Kingsley Coman (23 ans, Bayern Munich )., le Tricolore figurerait dans les petits papiers de Josep Guardiola, son ancien entraîneur en Allemagne. Auteur de trois buts et cinq assists cette saison, toutes compétitions confondues, l’ex-Parisien et Turinois pourrait faire l’objet d’une offensive de la part des Sky Blues, qui seraient aussi à la recherche d’un renfort en défense centrale. Pour étoffer leur charnière, les dirigeants mancuniens penseraient notamment à deux sociétaires de Leicester City : Jonny Evans (31 ans) et Caglar Söyüncü (23 ans) . Ce dernier ferait office de priorité, mais les Foxes devraient difficilement le lâcher.