AS Roma : cette pépite camerounaise divise Nice et Nantes

Ci-après le Top 20 africain :

Laa procédé ce jeudi 25 juillet à l’actualisation de son classement mensuel des nations déterminant les meilleures équipes nationales des mois de juin/juillet 2019. Comme il fallait s’y attendre, et suite aux récentes confrontations de la phase finale de la, il y a eu plusieurs réaménagements dans le tableau de la zone Afrique. A lire aussi >> Bilan : la CAN 2019 en chiffres En effet, et si les deux premières places du podium restent inchangées avec le(20e mondial) qui continue de trôner sur le "Continent-Mère" en compagnie de la(2e place africaine et 28e mondiale), l’, championne d'Afrique en titre, effectue un bond de géant en grimpant deau classement mondial et en s’emparant désormais de la quatrième position africaine, derrière le(3e). Le(4) complète désormais le Top 5. Viennent ensuite l’(6e), le(7e) et le(8e) qui devancent la(9e) ainsi que la(10e). La plus mauvaise performance est sans doute celle desduqui n'ont pas disputé laet qui quittent ainsi leafricain pour se retrouver recalés à la 12ème position africaine. Il convient de noter également les belles progressions des "Cranes" de l'qui grimpent de 3 positions au classement pour se retrouver 16ème mais également desdeauteurs d’une ascension fulgurante avec une hausse de 13 places (95e place mondiale, 21e africaine).1) Sénégal (20e mondial) 2) Tunisie (28e) 3) Nigeria (33e) 4) Algérie (40e) 5) Maroc (41e) 6) Egypte (49e) 7) Ghana (51e) 8) Cameroun (53e) 9) RD Congo (56e) 10) Côte d'Ivoire (57e) 11) Mali (59e) 12) Burkina Faso (61e) 13) Afrique du Sud (70e) 14) Guinée (75e) 15) Cap-vert (76e) 16) Ouganda (80e) 17) Zambie (81e) 18) Bénin (82e) 19) Gabon (90e) 20) Congo (91e) ... 21) Madagascar (95e)