AS Monaco : Un international allemand va signer

Five reasons why Messi wants to leave Barcelona now https://t.co/RO4JEch6kc — SPORT English (@Sport_EN) August 25, 2020

Le génie argentin a annoncé mardi dernier par courrier recommandé qu'il souhaite "unilatéralement" résilier son contrat avec son club de cœur. Au bout d’une saison 2019/2020 très décevante et marquée aussi par des conflits répétitifs avec la direction, l’Argentin s’est résolu à changer de club. Mais pourquoi le sextuple Ballon d'Or veut quitter la formation blaugrana ? Le quotidien catalan Sport a répertorié cinq raisons :Les relations n'ont jamais été au beau fixe entre Lionel Messi et sa direction (Bartomeu et Abidal)La gestion désastreuse du de Josep Bartomeu au fil des année a fini par agacé la Pulga.Le sort réservé à son meilleur ami dans le vestiaire, poussé vers la sortie.Désireux de gagner des trophées, l'Argentin ne veut pas rester dans un club sans réel projet sportif.Condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale, Messi se sent persécuté par le fisc espagnol.A lire aussi >> Mercato : l'offre XXL de Manchester City pour Lionel Messi