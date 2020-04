Vidéo : Didier Drogba relève le challenge de Cristiano Ronaldo

L'ancien international argentin Hernan Crespo estime que l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez est le nouveau Sergio Aguero.

"Lautaro est plus collectif qu'Aguero"

Il ne se passe pas un jour actuellement sans que le nom de Lautaro Martinez ne soit cité dans la rubrique des transferts. Le jeune buteur de l’Inter Milan suscite beaucoup d’intérêts, et en particulier celui du FC Barcelone. Son avenir semble se dessiner du côté du Nou Camp, mais tant que rien n’est fait d’autres clubs peuvent nourrir l’espoir de l’enrôler. C’est le cas de Manchester City,Une idée qui vient d’être validée par Hernan Crespo, l’ancien grand goleador argentin.Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia,. «Nous connaissions Mauro Icardi et Paulo Dybala, et maintenant on voit tout ce que Lautaro Martinez peut faire. Lautaro pourrait bien être le nouveau Sergio Aguero, a-t-il indiqué. Il n'est pas aussi vif dans ses dribbles, mais il est plus un joueur d'équipe que Kun, qui est trop souvent distrait et a l'air désintéressé. Lautaro participe toujours au mouvement, il peut donc jouer seul en pointe ou avec un autre attaquant comme Romelu Lukaku, ou même dans un trio. J'aime vraiment sa mentalité. » Des déclarations auxquelles Lautaro ne restera certainement pas insensible, surtout qu’elles émanant du quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’Albiceleste.