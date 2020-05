Victor Osimhen en deuil

C'est l'avis de l'ancien joueur anglais Curtis Woodhouse, pour qui Ryan Giggs, légende de Manchester United, était surcoté.

Si Ryan Giggs est loué de toutes parts, il faut croire que la légende de Manchester United ne fait pas l'unanimité. L'ancien footballeur Curtis Woodhouse, devenu boxeur, estime que l'ailier gallois était un joueur surcoté.

"Giggs, un bon joueur, sans plus"

"Alexander-Arnold est plus menaçant offensivement"

Woodhouse, qui est maintenant manager de l'équipe de Northern Premier League Gainsborough Trinity, a passé plusieurs saisons dans l'élite de l'Angleterre en jouant pour Sheffield United et Birmingham City. "", a déclaré Woodhouse sur Twitter. "Longévité exceptionnelle, mais dans une équipe qui a dominé pendant des années et qui a été une machine à marquer, ses statistiques de buts et de passes décisives sont affreuses. Un autre mythe de Manchester United, bon joueur, sans plus"."Giggs n'avait même pas un bon pied gauche ! C'était un athlète exceptionnel mais son pied gauche n'était pas si bon...", a continué Woodhouse. "Giggs était un bon joueur. Toujours sur le côté gauche, une grande énergie, un bon rythme. Un bon joueur, tout simplement pas un grand joueur, il n'a jamais fait une saison de classe mondiale en 22 ans mais c'était toujours un bon joueur.Woodhouse a enfin comparé Giggs à l'ailier du Real Madrid Gareth Bale et au défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold. "Oui, Bale est meilleur que Giggs, il a eu un plus grand impact dans le football de club et le football international", a tweeté Woodhouse. "Giggs aura une longévité supérieure à Bale, c'est tout. Ryan Giggs n'a pas un seul attribut meilleur que Gareth Bale, pas un.TAA est un arrière droit et Ryan Giggs était un ailier gauche."