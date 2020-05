Valenciennes : une prolongation en vue pour Benjamin Moukandjo ?

En dépit de son faible temps de jeu, l’entraîneur principal de Valenciennes FC, Olivier Guégan aimerait conserver l’attaquant camerounais de 31 ans, Benjamin Moukandjo.

Son contrat s’achève à la fin du mois de juin prochain. Et pourtant, Benjamin Moukandjo pourrait prolonger son bail à Valenciennes. En dépit de son faible temps de jeu, l’entraîneur principal de Valenciennes Olivier Guégan souhaite conserver l’attaquant international camerounais de 31 ans, a annoncé VAFC Inside. Auteur de deux matchs en Ligue 2 cette saison, le faible temps de jeu du champion d’Afrique 2017 « pourrait s'expliquer par une gêne musculaire », dixit VAFC Inside.Benjamin Moukandjo a rejoint Valenciennes en janvier, pour une durée de six mois. Un contrat signé quelques minutes seulement après l’annonce de sa résiliation avec le RC Lens. L’ancien buteur de l’AS Monaco et du FC Lorient est parti de chez les Sang et Or quatre mois après son arrivée et 3 matchs disputés en championnat et un seul pour un but marqué en Coupe de France. La volonté de le garder à Valenciennes pourrait s’avérée être une aubaine pour l’ex-capitaine de l’équipe nationale du Cameroun. Reste à savoir si le joueur est intéressé par une prolongation.