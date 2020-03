Coupe de France : Toko Ekambi précieux, l’OL dompté

Le PSG a fini par largement dominer l'OL mercredi en demi-finale de la Coupe de France (1-5). Retrouvez les principales réactions après cette rencontre, dont celle du latéral brésilien Rafael, "déçu" par l'arbitrage.

Paris a souffert ce mercredi contre Lyon, mais le score final de cette demie de Coupe de France ne le laisse en rien deviner. Les champions de France ont infligé une grosse déroute à leurs hôtes du jour (5-1) A l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel et ses joueurs ont exprimé leur immense satisfaction. Quant aux Gones, ils ont fait part de leur amertume par rapport à la tournure des évènements.« C’était difficile au début, car c’est un match au niveau de la Ligue des Champions. C’était un moment compliqué pour jouer ici vu qu’ils restaient sur deux victoires et étaient en confiance. Au regard de ça, c’était une performance solide, sérieuse et concentrée. On a eu des difficultés, mais globalement on a été très sérieux. On a beaucoup combattu dans les duels. Peut-être a-t-on manqué de vitesse dans le jeu. Mais la victoire est méritée et le résultat est incroyable. Mettre cinq buts à Lyon… Même s’il y a eu ce moment clé avec le pénalty et le carton rouge. Ça nous a déjà donné beaucoup de confiance. Mais j’ai eu le sentiment qu’on était toujours convaincus de pouvoir décider du sort du match à tout moment. Avec Kylian, Edi, Pablo, Ney…Il y a eu des moments durs, on a souffert mais ce n’est pas un problème. On n’a pas perdu patience et on s’en est bien sorti. »« Bien sûr qu’on est déçus. Déçus de plein de choses. De l’arbitrage notamment. Avant l’expulsion de Marçal on était bien et ce n’est pas tant l’expulsion de Marçal qui me gêne mais la non-expulsion de Kurzawa. Avant ce tournant, on a bien inquiété le PSG, on était bien avec le ballon. On a bien joué collectivement. Apres le football c’est comme ça. Marçal se fait expulser et alors contre une équipe comme le PSG ce n’est pas évident. » (France 3)« J’essaye d’apporter le maximum, c’est fondamental. Je suis content personnellement, et surtout content pour l’équipe et la qualification (…) Je suis très fier de ce que fait Mbappé. On sait de quoi il est capable. » (France 3)« Finale de Coupe de la Ligue, finale de Coupe de France. Notre ambition n’a pas changé : gagner un maximum de trophées et montrer encore une fois que le PSG est l’équipe numéro un en France. On l’a encore prouvé ce soir (...) Émotionnellement, Lyon était peut-être un peu affaibli après le match contre Saint-Etienne et le match contre la Juve. Terminer la semaine par le PSG n’est pas facile. Ils ont eu moins de récupération et on a su profiter de cet état de fraicheur. Finalement, il y a eu des faits de match comme l’expulsion qui sont à notre avantage. Je pense qu’on a bien géré le match dans l’ensemble » (Eurosport)