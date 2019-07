🔴 Sénégal : la fédération scelle l'avenir d'Aliou Cissé avec les Lions !

L'ancien Parisien a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu'en 2022. Il Ă©tait pourtant trĂšs critiquĂ© par les mĂ©dias de son pays, dont une majoritĂ© pensait que les coĂ©quipiers de Sadio ManĂ© Ă©taient capables de faire mieux qu'une dĂ©faite en finale.Aliou CissĂ© reste le "patron" des lions avec un salaire de sĂ©lectionneur national qui est dĂ©sormais portĂ© Ă 23.000 € par mois (15 millions FCFA)."Il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec lui. Depuis sa nomination en fĂ©vrier 2015, nous avons participĂ© Ă deux CAN et Ă la Coupe du monde 2018", a dĂ©clarĂ© Me Augustin Senghor le prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football (FSF).Il prĂ©cise que l'objectif du SĂ©nĂ©gal "est bien sĂ»r de remporter un jour la CAN, mais aussi d'assurer notre prĂ©sence en phase finale de chaque compĂ©tition de maniĂšre rĂ©guliĂšre"."Prenez l'exemple de l'Allemagne : Joachim Low a Ă©tĂ© nommĂ© en 2006, il est devenu champion du monde huit ans plus tard, et il n'a pas Ă©tĂ© limogĂ© l'annĂ©e derniĂšre, aprĂšs l'Ă©limination de son Ă©quipe au premier tour de la Coupe du Monde", a ajoutĂ© Me Augustin Senghor.Aliou CissĂ© n'aura pas le temps de dormir sur ses lauriers aprĂšs cette confirmation Ă la tĂȘte des lions de la Teranga dans la mesure oĂč le SĂ©nĂ©gal renoue avec le terrain. La sĂ©lection nationale entame des matchs amicaux en septembre et octobre, avant le dĂ©but des qualifications de la CAN 2021 en novembre.