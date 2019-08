🔴Sénégal : Aliou Cissé pourrait démissionner de son poste !

Alors que plusieurs médias espagnols et même français tablent sur un transfert potentiel de Neymar au Barça, Cardoner a démenti dans une déclaration sur la chaîne TV3. Le vice-président du club catalan a assuré qu’il n’y avait « pas de dossier Neymar » au Camp Nou. L’homme d’affaires a ajouté que la venue de l’attaquant brésilien était « écartée ». "A ce jour, il n'y a pas de cas Neymar, comme l'a dit le président, et c'est compliqué", a-t-il déclaré à TV3. "Nous sommes des acteurs passifs. Nous savons qu'il n'est pas heureux à Paris et que la situation doit être résolue avec son club. Nous ne leur avons pas parlé. Il y a beaucoup de respect entre les clubs et s'il y a un cas Neymar un jour, nous en aviserons. Aujourd'hui, à ce moment précis, c'est exclu." Aujourd’hui, Cardoner considère que le FC Barcelone a « toutes les armes pour affronter la Liga et la Ligue des champions » cette saison. On a quand même peine à croire que le Barça ait fait une croix, même provisoire, sur Neymar. Sachant que ce dernier souhaite revenir au Camp Nou, on peut penser que le président Josep Maria Bartomeu et consorts aimeraient bien réaliser un gros coup d’éclat en le recrutant. Neymar a assisté samedi depuis les tribunes aux buts de Kylian Mbappe et d'Angel Di Maria et qui ont permis au PSG de battre Rennes (2-1) à l'occasion du Trophée des Champions. A lire aussi >> Pour Neymar (PSG), Barcelone dément