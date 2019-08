🔴 Real Madrid : la nouvelle star de l'équipe, Eden Hazard, blessée !

Le professionnalisme commence par le respect et l’application des textes. La FIF a listĂ© les tĂąches et obligations des clubs pour ĂȘtre en MTN Ligue 1. D’abord, les clubs doivent tenir une comptabilitĂ© rĂ©guliĂšre au dĂ©but de chaque saison sportive et avant l’ouverture du championnat, fournir Ă la FIF un budget Ă©quilibrĂ© entre recettes et dĂ©penses d’au moins 100.000.000 FCFA et ĂȘtre Ă jour de paiements de ses engagements vis-Ă -vis de la FIF. La FIF a insistĂ© aussi sur certains dĂ©tails, en effet tous les clubs devront disposer d’un siĂšge administratif Ă©quipĂ© avec un personnel rĂ©munĂ©rĂ© rĂ©guliĂšrement, avoir un terrain de football adĂ©quat. Concernant les effectifs et la formation, la FIF a aussi Ă©tĂ© stricte, 10% des revenus devront ĂȘtre investis dans la formation des jeunes. En plus, la FIF a indiquĂ© que chaque club devra compter au moins 20 joueurs de nationalitĂ© Ivoirienne dans son Ă©quipe. La FIF a insistĂ© sur le fait que les clubs devront ĂȘtre Ă jour de toutes leurs charges, salaires impayĂ©s, primes impayĂ©es. Les clubs ont en outre l’obligation d’ĂȘtre Ă jour du paiement des salaires et primes des joueurs, ĂȘtre Ă jour des arriĂ©rĂ©s de paiement des transactions envers les clubs dans le cadre des transferts des joueurs et encadreurs, transmettre Ă la FIF 10 jours avant le dĂ©but de la saison, une liste nominative des joueurs salariĂ©s, liĂ©s par contrat homologuĂ©s par la FIF.